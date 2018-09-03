В нього в'їхав ззаду ще один представник нової ери – електричний Nissan Leaf.

Пригода сталася у п'ятницю 31 серпня близько 15 години. Безпілотний автомобіль Apple, закамуфльований у Lexus RX, потрапив в ДТП поблизу штаб-квартири в Купертино, Каліфорнія.

Безпілотник виїжджав з другорядної на головну дорогу та рухався зі швидкістю кілька кілометрів на годину. В нього в’їхав Nissan Leaf на швидкості 15 миль на годину. Втім, компанія Apple не пред’явила водію "Ліфа" жодних звинувачень.

Це перше ДТП безпілотника Apple, яких зараз в Каліфорнії більше шістидесяти штук. Проект автомобіля від "яблучної" компанії тримається в таємниці.

Як виглядає безпілотник Apple в корпусі Lexus RX:

Нагадаємо, що на виставці показали безпілотні "Газелі".