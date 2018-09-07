А до багажника прикрутили задні ліхтарі від Mercedes-AMG GT.

Колись те, що ви бачите на фото, було спортивним купе Ford Mustang GT 2016 року випуску. Компанія KHM Motor Poland перетворила американський спорткар на “сучасну ітерацію” польського автомобіля 1950-х років FSO Warsaw M20 – клона ГАЗ М-20 “Побєда”. Свій автомобіль творці назвали Warszawa M20 GT.

Для Польщі FSO Warsaw M20 мав велике значення, адже став першим масовим автомобілем, що випускався після Другої світової війни. Фірма KHM Motor Poland, створена у 2013 році, представила проект Warszawa M20 GT, заявлений, як відродження історичної польської моделі. Компанія збирається випускати лише 10 таких машин для справжніх патріотів на рік.

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Силові агрегати та значна частина компонентів запозичена у Ford Mustang GT, тож під капотом “Варшави” ховається 5-літровий V8 з 420 “поні”. Фронтальна частина автомобіля має самобутній дизайн, а от ззаду машина нагадує Mercedes-AMG GT. Горбатий Mercedes-AMG GT. Ліхтарі Warszawa M20 GT запозичені саме у цього німецького суперкара.

Фото: KHM Warszawa M20 GT / KHM Motor Poland

Інтер’єр Mustang був суттєво модифікований, на центральній консолі з’явився великий сенсорний екран, усі внутрішні панелі оздоблені шкірою, а на кермі з’явився нехитрий логотип – голова орла на щиті.

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Що справді цікаво, так це заява виробника про те, що Warszawa M20 GT був створений за підтримки Ford Europe. Однак “Блакитний овал” спростував цю інформацію:

"У зв'язку з інформацією, яка з'являється в засобах масової інформації про співпрацю між KHM Motor Poland та Ford Europe у створенні Warszawa M20 GT, ми хотіли б повідомити, що жодного контракту не було підписано щодо будь-якого співробітництва Ford з означеною компанією. Використання логотипу Ford на сайті KHM Motor Poland з інформацією про таке співробітництво є безпідставним та незаконним.



На своєму сайті компанія KHM Motor Poland також повідомляє, що у роботі над своїми автомобілями співпрацює з Краківським політехнічним університетом, однак спростувати чи підтвердити цю інформацію не видалось можливим. Тим не менш офіційна заява Форд робить вихід стартапа у світ не надто вдалим.

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