Карбон, алькантара та кришталь – від бюджетної Шкоди такого не чекали.

Для оздоблення Skoda Vision RS використовуються екологічні матеріали: еко-алькантара та карбон, тож гарячий чеський хетчбек зможе похвалитись дружнім ставленням до навколишнього середовища.

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Skoda збирається показати концепт Vision RS на автосалоні у Парижі цієї осені. Останній тізер від чеської марки демонструє високотехнологічний та спортивний інтер’єр, якого аж ніяк не очікували від фірми з Млада-Болєслава.

Фото: Концепт Skoda Vision RS / Skoda

У салоні, як і зовні, використовується вуглецеве волокно, виготовлене з 100% переробленого поліестеру. Карбон та еко-алькантара поєднуються всередині автомобіля з кришталем від чеського виробника скла Lasvit



На даний момент технічні характеристики концепта не розкриті, однак Skoda обмовилась про коробку передач DSG у Vision RS.

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