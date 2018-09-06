Чим займатись людям у безпілотних автомобілях, під час довгої поїздки. Шведи пропонують кілька рішень у одній машині.

Концепт Volvo 360c – це вітальня, офіс, спальня у автомобілі. Шведи спробували переосмислити поняття автомобіля, як засоба пересування для довгих подорожей.

На останньому Женевському автосалоні Renault представила концепт EZ-GO, котрий являв собою новий погляд на міську мобільність. Aston Martin зі своїм концептом Lagonda Vision запропонував своє бачення безпілотника для заможних. Volvo ж підійшла до цього питання зі шведським практицизмом.

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Фото: Концепт Volvo 360c / Volvo

Головна ідея концепта Volvo 360c – створення комфортного простору довкола пасажирів під час довгих поїздок. Для коротких безпілотник також годиться, та його “спеціалізація” – затяжні вояжі.

Салон 360c може легко трансформуватись. Поки електрокар везе своїх пасажирів у призначену точку, вони можуть вести перемовини, обідати або влаштувати посиденьки під келих шампанського. Так, у безпілотнику можна вживати алкоголь – за кермо ж не сідати.

У Volvo певні, що такий автомобіль теоретично може навіть замінити людині стаціонарне житло. Жодних шансів на те, що Volvo втілить 360c у життя, однак коли світ справді буде готовий до безпілотників – шведи вже матимуть готові рішення для своїх клієнтів.

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