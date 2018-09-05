Правильніше буде назвати його пасажирським дроном. Та в будь-якому разі цей доморощений інженер збудував дуже гарний літальний апарат.

Інженер-любитель з Філіппін побудував собі пасажирський дрон, бо його дістали дорожні затори.

Кікс Мендоза з Кесон-Сіті успішно провів випробувальний політ на коптері власної конструкції, повідомляє Daily Mail.

Також цікаво: Набрид пейзаж за вікном машини? То подивіться рекламу



Над своїм літальним апаратом Мендоза працював п’ять років, постійно обмінюючись думками з таими ж ентузіастами на різноманітних форумах. Спочатку філіппінець збудував безпілотний дрон на радіокеруванні, аби перевірити та налаштувати усі системи для пасажирського.

Наразі літальний апарат має досить скромні характеристики. У повітрі він може провести близько 12-15 хвилин – на стільки вистачає запасу енергії в акамуляторі. А для відновлення енергії потрібно цілих дві з половиною години. Та після успішного тест-драйву Кікс Мендоза сповнений ентузіазму для подальшого вдосконалення конструкції. Він сподівається зробити свій коптер двомісним і збільшити тривалість польоту. Якщо це вдасться – можливо знайдуться й інвестори для запровадження серійного виробництва таких дронів.

Також цікаво: Honda показала миленький маленький родстер у стилі неокласики