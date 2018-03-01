Електричний седан від Aston Martin вражає дизайном інтер'єру, що виглядає неймовірно імпозантно, хоч там немає ані шкіри, ані алькантари.

Здається, Aston Martin вдалось втілити стиль ар-деко у автомобілі краще, ніж це вдавалось будь-кому раніше. У дизайні інтер’єру Lagonda Vision гармонічно поєднуються такі матеріали як плюшева тканина та глянцевий пластик.

Концепт має абсолютно не характерний для Астон Мартін дизайн. Як зовні, так і всередині. По-перше, Lagonda – це седан, нетиповий для британської марки тип кузову. По-друге, він немає радіаторної решітки характерної форми, котра допомагає ідентифікувати британські суперкари серед інших, оскільки є електрокаром. Стрімкі лінії кузову, немов проведені одним розчерком, виводять Lagonda Vision у категорію однооб’ємників. Такого англійський виробник точно не показував раніше.

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Та набагато цікавіше Lagonda виглядає зсередини. Салон автомобіля більше нагадує лаунж-зону для VIP-персон у дорогому готелі чи аеропорті. Поворотні крісла, що розкладаються у тахту, оббивка з натуральної бавовни, оксамитово-плюшеві стінки, “кришталь”, лаковані поверхні, килими, керамічні панелі з геометричним візерунком та ніжною підсвіткою... Кермо тут – річ другорядна, а тому його можна заховати у торпедо, аби ніщо не нагадувало про те, що ви знаходитесь у автомобілі.

Звичайно ж, концепт має електричний привід. Звичайно ж, він оснащений автопілотом. Та це все є лише теоретичною частиною і сьогодні більшість концептів і серійних моделей можуть запропонувати те ж саме. А от салону у стилі ар-деко у сучасному електрокарі нам бачити не доводилось.

Як би там не було, а Lagonda Vision є провісником аж трьох майбутніх серійних моделей Aston Martin. У 2021 році маємо побачити однойменний седан, а до 2023 компанія обіцяє випустити купе і кросовер з тією ж ДНК.

Фото: Aston Martin Lagonda Vision carscoops.com

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