Аби опинитись за кермом цього суперкара, не потрібно мати рахунок у швейцарському банку - лише ігрову консоль.

Італійська студія Zagato створила цю модель виключно для віртуальної реальності – опинитись за кермом IsoRivolta можна у грі Gran Turismo.

Навіть незважаючи на те, що він спорткар є лише прототипом, про IsoRivolta відомі деякі технічні дані. Модель оснащено 6,2-літровим турбованим V8 від Corvette Callaway, “розкачаним” до 997 кінських сил. Беручи до уваги, що IsoRivolta важить усього 1195 кг, прогнозована швидкість прискорення від нуля до 100 км/год складає 2,7 секунди. Максимальна ж швидкість досягає 365 км/год. Принаймні у віртуальній реальності.

Цікаво, що ательє Zagato не виключає можливість випуску кількох екземплярів суперкара – від трьох до п’яти, як зазначив Норіхіко Харада, віце-президент з дизайну.

Фото: Zagato IsoRivolta Gran Turismo Concept / Guido ten Brink – SB-Medien

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