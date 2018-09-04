Якби ж то його можна було купити в Україні!

Zotye T900 – китайська варіація на тему преміального кросовера Range Rover Sport. Обіцяють, що коштуватиме він у шість разів дешевше за оригінальний британський SUV.

Китайський портал Carnewschina розмістив зображення нового Zotye T900, що місяць-два вже має прибути до дилерів. Обриси та стилістика новинки дозволяють упізнати у ньому риси британського кросовера преміум-класу. Це якщо говорити про зовнішність.

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Фото: Zotye T900 / Carnewschina

А от усередині “Зоті Т900” викликає асоціації з новим Mercedes-Benz EQC – видовжений екран, що суміщує панель приладів та блок мультімедійної системи, точнісінько такий самий, як у німецького електричного кросовера.

Оснащуватиметься китайський кросовер 2-літровим бензиновим турбо-мотором потужністю у 230 к.с. та автоматичною коробкою передач на 8 позицій.

Головний же козир Zotye T900 – ціна. За попередніми данними на місцевому ринку автомобіль коштуватиме $23-24 тисячі, тоді як оригінальний Range Rover Sport обійдеться китайським покупцям мінімум у $149 тисяч.

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