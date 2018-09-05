Іспанці обіцяли, що модельний ряд нового бренду буде абсолютно незалежним від SEAT і ось перше свідчення того, що так і буде.

Як і було обіцяно, автомобілі марки Cupra житимуть своїм життям майже незалежно від SEAT. Принаймні вони не будуть модифікованими версіями моделей материнської марки. Перед нами перша самостійна модель бренду – купеподібний кросовер Cupra.

Назва автомобіля наразі невідома. Однак у лінійці моделей SEAT нічого схожого немає. Замість чітких ліній і гострих граней сучасних автомобілів Сеат у Купри зглажені кути, плавні лінії та приємні випуклості кузову. А облицювання автомобіля виглядає взагалі не схожим на SEAT.

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Нагадаємо, коли новостворений бренд був явлений світу, представники компанії наголошували, що автомобілі, представлені у лінійці моделей зараз – лише “закуски”, після яких справа дійде до “основних страв” – автомобілів Cupra, створених з нуля.

Наразі під новою маркою пропонуються Ibiza Cupra, Leon Cupra STR та Cupra Ateca. А обіцяну “стовідсоткову Купру” можна буде знайти у дилерів не раніше 2020 року.

Фото: Актуальні моделі Cupra / Cupra

Автомобіль, показаний на фото, фактично повністю розкрив зовнішність майбутньої новинки. SEAT раніше випустив пару тізерів без детальних пояснень, тепер же вони складаються у пазл.

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Спершу було зображення діодної стрічки у передній фарі, з поясненням, що це деталь майбутнього флагмана. Оскільки конкретної інформації до цього тізеру не було, а на капоті відсвічував логотип SEAT, усі вирішили, що мова про новий Tarraco.

Трохи згодом з’явився дизайнерський ескіз “першого кросовера Cupra”, підкріплений відретушованим зображенням від “графічних хакерів” з Autocar.



Фото: Офіційний тізер від Cupra / Cupra



Фото: Відретушоване зображення “першого кросовера Cupra” / Autocar

На останньому ж фото, що потрапило у мережу завдяки іспанському виданню Аutofacil, можна побачити загальні обриси автомобіля.



Фото: Кросовер Cupra / Аutofacil

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