Німецький спорткар упіймали у об'єктиви автомобільні шпигуни під час тестів на Нюрбургрінгу.

Здається, Porsche вже нічого приховувати у новому Porsche 911 Carrera та Carrera S 2020 модельного року. Обидві версії моделі були помічені на тестах без будь-якого камуфляжу. Наші погляди прикуті до величезного активного спойлера.

Porsche 911 Carrera, відомий також під індексом 992, схоже, отримав дещо від класичного 993 Turbo. Однак у спортака 1990-х масивний спойлер не рухався, тоді як у нової Carrera він зрівнюється з кормою автомобіля, коли не активний.

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Фото: Porsche 911 Carrera та Carrera S 2020 модельного року (992) / SpiedBilde/Аutoblog

Виходячи з того, що і помаранчевий, і синій автомобілі мають активний спойлер, зрозуміло, що він входитиме у стандартну комплектацію моделі і пропонуватиметься як для 911 Carrera, так і для потужнішої Carrera S. Якщо не впізнали – синій автомобіль це базова 911 Carrera, а помаранчевий – Carrera S.

Дебют Porsche 911 Carrera 2020 очікуєтья наприкінці цього, або початку наступного року. З числених джерел відомо, що автомобіль матиме турбо-шістку потужністю під 400 к.с., хоча офіційно ця інформація ще не підтверджена.

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