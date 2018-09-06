20 хвилин насолоди вражаючою кавалькадою класичних та сучасних суперкарів.

Це як потрапити у рай, не помираючи! Де ще можна одночасно побачити чотири Aston Martin Vanquish Zagato Volante? Ми нарахували більше сотені рідкісних автомобілів.

Австрійський клуб власників суперкарів Supercar Owners Circle організував щорічну зустріч, під час якої у одному місці зібралась така кількість рідкісних та дорогих автомобілів, яку не побачиш навіть на найбільшому автошоу.

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Фото: Суперкари, що прибули на зустріч SOC Andermatt 2018 / YouTube, фірми-виробники

Короткий список найцікавіших автомобілів, котрі ми помітили на цьому 20-хвилинному відео, включає рідкісні Ferrari LaFerrari, F12TDF, 599 GTO та F50. Марку Porsche у Альпах представляли такі моделі як 918 Spyder, Carrera GT та кілька особливих 911. На гірському серпантині також засвітились Maserati MC12, McLaren P1, Apollo IE та Mercedes-Benz SLR Stirling Moss. Якщо вам більше до вподоби японські суперкари – зверніть увагу на яскравий помаранчевий Lexus LFA.

Що й казати, краще один раз побачити… Тож дивіться.

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