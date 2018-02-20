Німецький виробник суперкарів вирішив не витрачати кошти на власний стенд на міжнародному автошоу, оскільки свою останню модель вартістю у $2.6 мільйони компанія вже показувала у жовтні минулого року.

Замість того, аби показати якусь особливу версію новинки, як зазвичай роблять дрібносерійні автовиробники, компанія Apollo Automobil вирішила похизуватись своїм гіперкаром прямо на вулицях Женеви.

Apollo Intense Emotion, скорочено IE – нова модель німецької марки, що прийшла на зміну суперкару Apollo. Новинка оснащується 6.3-літровим V12, що забезпечує прискорення до сотні за 2,7 секунди та максимальну швидкість у 333 км/год.

Усім, хто помітить цей автомобіль на вулиці, пропонують розміщувати фото та селфі у соціальних мережах з хештегом #FindTheIE. А не помітити його важко – ефектний кузов разюче виділяє його з потоку автомобілів, а з заведеним мотором не звернути на нього увагу взагалі неможливо.

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Компанія збудує усього 10 екземплярів гіперкара IE, вартість кожного – $2 600 000. Власники цієї моделі зможуть прийняти участь у перегонах Apollo Time Attack, долучитись до роботи над деталюванням власного автомобіля, а також матимуть право першими замовити наступні автомобілі марки, у тому числі суперкар Arrow.

Нагадаємо, компанія Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH наприкінці 2015 року змінила власника та була перейменована в Apollo Automobil GmbH. Засновник компанії та головний творець автомобілів Роланд Гумперт залишився, але тепер займає посаду головного інженера.

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