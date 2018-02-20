Новостворений бренд спортивних автомобілів Seat готує до прем'єри у Женеві як мінімум дві моделі - Ibiza та Leon. Але хтось злив знімки нової Ібіци у соціальну мережу трохи раніше.

Нещодавно компаня Seat заявила про те, що спортивні автомобілі будуть продаватися під власним брендом – Cupra. І от тепер ми маємо змогу побачити першу ластівку нової течії.

Знімки гарячого хетчбека розмістив у своему акаунті користувач Instagram під ніком CupraSport, повідомляє Сarscoops. Судячи з фото, “гарячі” версії не дарма вивели у окремий бренд.

Зовні відмінності зі звичайними моделями Ibiza включають інакший передній бампер з карбоновим сплітером, стильну решітку радіатора з логотипом Cupra та карбоновий спойлер на даху. Усередині хетчбека також помітні зміни. Нова панель приладів, спортивні сидіння, рульове колесо з оздобленням алькантарою та карбоном і, власне, сам салон, що має таке ж оздоблення.

На фото видно автоматичну трансмісію, що дуже нагадує ту, що встановлено у VW Polo GTI – скоріш за все і Cupra Ibiza має шестиступінчату коробку передач з подвійним зчепленням. Так само ймовірно, що іспанський хетчбек отримав і той самий двигун, що працює у Polo GTI – 2-літровий турбований мотор потужністю у 197 к.с. Німецький хетчбек з цим мотором спроможен прискорюватись до сотні за 6,7 секунди, тож можна передбачити, що й Ibiza Cupra матиме близьку продуктивність.

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