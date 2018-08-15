А усі ті модифікації на основі SEAT, що були до цього, це так, забавки.

Поки що можемо задовольнитись лише дизайнерським ескізом, показаним на презентації бренду Cupra. У обрисах впізнається компактний кросовер, що цілком відповідає направленості нового бренду.

Також цікаво: Нова BMW Z4 нарешті показалась без камуфляжу

На початку цього року іспанський SEAT представив новий бренд – Cupra. Під новою маркою навіть вийшли на ринок перші дві моделі Сupra Ateca і Ibiza. Однак у недавньому інтерв’ю виданню Autocar шеф-дизайнер марки Алехандро Месонеро-Романос заявив: “Запуск нового бренду повинен бути поетапним. Можна було почекати, поки з'явиться уроджена Cupra, або почати з інших варіантів. Ми зробили кросовер Cupra Ateca, але це перший крок. У наступному році ви побачите машину, яка від початку, на 100% була розроблена, як Cupra. У неї буде своя індивідуальність, ДНК Cupra, вона на 100% відповідатиме філософії бренду”.



Фото: Відретушоване зображення від Autocar дозволяє роздивитись фірмовий скетч детальніше / Autocar

Показати справжнього первістка “Купри” пообіцяли наприкінці 2019 року, а на ринок машина потрапить не раніше 2020-го.

Очікується, що в модельному ряду Сupra буде сім моделей. Стовідсоткової самоідентичності автомобілі, звичайно, не матимуть, оскільки використовуватимуть платформи VW Group. Тим не менш вони будуть розроблені з нуля, а не “тюнінгуватимуться”. Для бренду формують філософію племені, прагнучи створити такий-собі культ, на кшталт вірних фанів Harley-Davidson, об’єднаних по усьому світу клубом HOG.

Також цікаво: Ось як виглядає трикімнатна квартира в автомобільному причепі