Серійна версія виявилась дуже близькою до концепту.

Ми вже бачили шпигунські фото. Бачили зображення з патенту. А декому навіть пощастило вже й покататись. Та лише зараз можна вперше побачити довгоочікуване спорткупе від BMW – нову Z4 2019 модельного року.

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Фото: Концепт BMW Z4 / Overdrive

У 2017 році на Конкурсі елегантності у Пеббл-Біч баварці показали концепт BMW Z4. Зображення, що з’явились на форумі SupraMKV.com, демонструють вигляд серійної машини. Як відомо, нова “Зед 4” розроблялась разом з Toyota Supra і має з нею багато спільного. Та головне – серійна модель дуже близька до минулорічного концепту.

Фото: Серійна BMW Z4 2019 модельного року / SupraMKV.com

Стрімкий профіль кузову, широкі “ніздрі” решіток, гігантські повітрозабірники у бампері, вузькі задні ліхтарі – бракує лише капота з прорізами, зате у серійної версії з’явились дверні ручки та бейджі. Індекс M40i на кормі машини говорить про те, що під капотом цієї BMW Z4 встановлено турбований шестициліндровий двигун потужністю у 382 к.с. А наявність М-версії означає, що на шляху менш потужні модифікації.

Нещодавно BMW оголосила, що дебют новинки відбудеться 26 серпня на тому ж Конкурсі елегантності у Пеббл-Біч.

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