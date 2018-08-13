Чоткий, як треба.

Нове покоління Mercedes-Benz G-Class нещодавно стало на конвеєр, а майстри ательє Brabus вже встигли докласти руку до нового “кубіка”. Навряд чи це остання версія, – далі мають бути потужніші "стейдж 2" та "стейдж 3".

Для першої модифікації Brabus узяли G500 з 4,0-літровим V8 твін-турбо. Потужність двигуна розігнали з 422 до 500 к.с., довівши динаміку до 5,7 с до сотні. Максимальна швидкість нового “геліка” обмежена електронікою на позначці у 210 км/год. Топову модифікацію моделі Mercedes-AMG G63 залишили на десерт. З іншого боку, тюнінгувати добре протюнінгований автомобіль – можливо, не така вже й гарна ідея і у Брабус вирішать далі доопрацювати G500.

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Фото: Brabus Mercedes-Benz G-Class 2019 / Brabus

Так чи інакше, майстри Brabus свою справу знають, та й смаки клієнтів вміють задовольнити. Окрім збільшення потужності, Mercedes G-Class отримав новий гарний “костюмчик” у вигляді нових бамперів, карбонового капоту, світлодіодних ламп на даху спереду і хитромудрого спойлеру – ззаду. Вінчають картину великі 23-дюймові диски.

Фотографій інтер'єру нового Brabus Mercedes-Benz G-Class поки що немає, однак можна бути певним, що там буде використана найліпша шкіра, алькантара, та карбон. А за окрему плату, як завжди, можна буде виконати й будь-яку іншу забаганку клієнта щодо оформлення.

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