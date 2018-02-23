Seat розкрила деталі про новий кросовер напередодні світової презентації на стенді Женевського автосалону. Тепер відомі технічні характеристики новинки.

Якщо раніше на шпигунських знімках ми мали змогу побачити зовнішність гарячого кросовера від Seat, то тепер можна роздивитись автомобіль і зовні і в середині. А головне – інформація достеменна.

Нещодавно новий бренд Cupra просочився у інтернет у вигляді шпигунських знімків хетчбека Ibiza. Учора, 22 лютого компанія провела офіційну презентацію бренду та показала новий паркетник Cupra Ateca.

Заряджений кросовер отримав бензиновий турбований двигун об’ємом 2 літри, що продукує 300 к. с., працюючи у парі з 7-ступінчатою ротизованою трансмісією з двома зчепленнями DSG. Автомобіль оснащується виключно повним приводом. Оснащення також включає адаптивні амортизатори, а сама підвіска, як і рульове управління – мають інші налаштування, аніж у звичайного Seat Ateca.

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Динаміка розгону кросовера від нуля до 100 км/год досить непогана, як для важкої машини – 5,4 секунди. При цьому максимальна швидкість Cupra Ateca досягає 245 км/год.

Відрізнити Cupra Ateca від Seat Ateca можна буде за кількома зовнішніми ознаками. У першу чергу – це масивний логотип на решітці радіатора та дверях багажника, інакша решітка радіатора, новий обвіс по периметру кузова, 19-дюймові литі диски та здвоєні патрубки вихлопної системи на кормі. Спереду і ззаду автомобіль має добре помітні написи CUPRA.

У салоні увагу привертають усічене знизу кермо, вкрите шкірою та вірутальна панель приладів за ним. У оздобленні салону використовуються дорогі матеріали, у тому числі шкіра та алькантара.

Cupra Ateca оснащується системою безключового доступу, 360-градусним відео-оглядом, мультимедійною системою з розширенними функціями та 8-дюймовим сенсорним екраном, а також бездротовою зарядкою для смартфона.

Офіційна презентація Cupra Ateca та Cupra Ibiza відбудеться на Женевському автосалоні на початку березня.

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