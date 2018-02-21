Співробітник дилерського центру General Motors у США на ім'я Алі Реда у 2017 році зумів реалізувати стільки автомобілів, що перевершив свого гуру і вчителя - попереднього рекордсмена Джо Жирара.

Алі Реда з автосалону, що торгує Cadillac та Chevrolet, сімнадцять років у цьому бізнесі. Нового світового рекорду йому вдалось досягти, завдяки навчальним книгам попередника. Так, це той випадок, коли учень перевершив майстра.

До цього часу у Книзі рекордів Гіннессу за досягнення з найбільшої кількості проданих автомобілів протягом 44 років було лише одне ім’я – Джо Жирар. Продавець з Детройту у 1973 році зумів продати 1425 автомобілів, за що й заслужив своє місце на сторінках Книги. За свою кар’єру він продав понад 13 тисяч автомобілів. З 1977 року Жирар проводить мотиваційні виступи для тих, хто має справу з продажами.

У 2017 році Алі Реда щомісяця продавав у середньому по 130 автомобілів, тож у підсумку він збув 1530 нових та 52 вживаних машини. Це новий рекорд. Конгеніальний продавець віддає шану своєму натхненнику: “Я читав його книжку “Як продати будь-що будь-кому” і там сказано, що вона навчить читача як стати кращим з кращих.” – говорить він про Жирара. “Він абсолютна легенда у цій індустрії. Усю свою кар’єру ти намагаєшся досягти його успіху, перевершити його”.

Читайте також: Mitsuoka Himiko: оце так нахімічили!