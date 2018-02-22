Японська компанія Mitsuoka створила ефектний ретро-родстер на базі компактного спортивного купе Mazda MX-5 Miata.

Mitsuoka перетворила купе Mazda MX-5 Miata на ефектний родстер у ретро стилі. Спортивне купе називається Himiko. І це вже вдруге.

У силуеті Himiko литаються риси класичного Jaguar XK120 та сучасного британського Morgan Aero 8. Так само, як спорткар від Morgan, Himiko використовує фари Mini Cooper. А ще новинка майже ідентична моделі, що була створена ще у 2008 році на базі MX-5 минулого покоління.

Білий автомобіль – попередньої генерації, блакитний – новий.

Основною відмінністю між кузовами нового та старого поколінь є контрастні чорні вставки у передніх крилах, а також кришка багажного відсіку – також чорного кольору. Салон – ідентичний родстеру Mazda MX-5, лиш має дещо стилізовані крісла. Технічна начинка також на сто відсотків від Мазда. Це стосується вибору двигунів та трансмісій, підвіски, електроніки та усього, окрім, власне, кузову.

Хоча на сайті виробника пропонується три комплектації нового Mitsuoka Himiko, інформації про ціни не наведено. Однак офіційний дилер марки у Англії пропонує попередню модель, що називається Mitsuoka Roadster, за 54 тисячі фунтів, чи 75 тисяч доларів, у той час як оригінальна нова Mazda MX-5 Miata 2018 року пропонується за 31 тисячу доларів.

Також цікаво: Peugeot Rifter 4x4 спокушає з'їхати з уторованого шляху