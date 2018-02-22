Наступного дня, після появи офіційної інформації про новий Rifter, компанія представила спеціальну "позашляхову" версію автомобіля.

Аби привернути максимум уваги до своєї новинки, у Peugeot підготували спеціальну версію Rifter 4x4 з легкою підготовкою до бездоріжжя.

Peugeot Rifter 4x4 має збільшений до 80 мм кліренс, позашляхові шини BF Goodrich та кілька цікавих аксесуарів для мандрівок. Серед них кріплення для велосипеда та спальний намет, змонтований на даху. Також на даху автомобіля встановлена 300-ватний світлодіодний прожектор.

Автомобіль оснащується 130-сильним дизельним двигуном та шестистепеневою “механікою”. Повнопривідна трансмісія має три режими роботи: за допомогою селектора на центральному тонелі можна вибрати 2RM – передній привід, 4RM – повний, з муфтою підключення задніх колес та Lock mode – блокування задньої осі. Компанія обіцяє, що Peugeot Rifter 4x4 здатен “подолати більшість перешкод”.

На кормі шоу-кара закріплений електричний гірський велосипед Peugeot eM02 FS Powertube, з інтегрованим у раму акумулятором. Саме його кислотно-жовтий колір використовується у оформленні кузова Peugeot Rifter 4x4.



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