Німецький кросовер мають презентувати вже за кілька днів, а офіційний дебют моделі відбудеться на жовтневому автосалоні у Прижі.

Компанія Mercedes-Benz оприлюднила дизайнерський скетч нового GLE 2019. Фірмове зображення, та відео-тізер вкупі зі шпигунськими фотографіями, фактично, повністю розкривають зовнішність новинки.

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Новий Mercedes GLE має елегантніші обриси, зовні став схожим на молодшого брата GLC. Відомо, що довжина кросовера виросла на 80 мм.Як і решта нових автомобілів марки, Mercedes-Benz GLE отримав віртуальну панель приладів об’єднану з сенсорним екраном мультимедійної системи.

За попередньою інформацією кросовер оснащуватиметься 3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 367 і 435 к. с., доповненими 22-сильною гібридною установкою.

Фото: Mercedes-Benz GLE 2019 / [email protected]_topcar

Дизелі будуть представлені турбо-моторами об'ємом 2.0 (190 к.с.) та 3.0 (286 і 340 к.с.). Усі двигуни будуть поєднані з 9-ступінчастою автоматичною трансмісією, що передаватиме оберти на усі чотири колеса. За доплату буде доступна пневматична підвіска із змінним кліренсом.

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