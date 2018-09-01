Седан та кросовер збудовані на платформах BMW.

Стартап з В’єтнаму VinFast готує світову прем’єру своїх перших серійних моделей цього жовтня у Парижі. Однак побачити машини фірма дозволила вже зараз.

Без усіляких тізерів VinFast показала обидві машини, позначені просто: Sedan та SUV. Обидві збудовані на платформі BMW минулого покоління – седан використовує шасі 5-Series, а кросовер – компоненти X5. Нагадаємо, дизайн автомобілів VinFast був сторений італійцями з ItalDesign, а потім обраний з кількох варіантів шляхом народного голосування.

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Пілотний запуск виробництва машин на заводі в місті Хайфон відбудеться навесні наступного року, а на повну потужність виробник планує вийти до вересня 2019 року.

Фото: VinFast Sedan та SUV / VinFast

В’єтнамці вирішили поєднати “в'єтнамський дух, італійський дизайн і німецькі технології”. Під дизайнерськими кузовами автомобілів ховаються компоненти від Bosch, Magna та Siemens, а також чимало деталей від BMW. При цьому VinFast запевняє, що запозичені у BMW агрегати були модифіковані, аби поліпшити пасивну безпеку та пристосувати до нових реалій.



Так, дволітрові турбодвигуни на базі блоку BMW N20 були дещо спрощені, через те, що VinFast не змогла купити ліцензію на технологію безступенчатої зміни фаз роботи і підйому клапанів Valvetronic. Це означає, що віддача двигунів знизиться, порівняно з оригінальними.

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