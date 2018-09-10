Німецький виробник зібрав усі сучасні тренди автомобілебудування у єдину концепцію.

Компанія Mercedes-Benz представила концепт Vision Urbanetic, що являє собою електричну модульну платформу зі змінними кузовами.

Основою Vision Urbanetic є платформа, на якій розміщено усі компоненти силової установки та електроніка з системою автоматичного управління. На цю базу, в залежності від потреб, встановлюється пасажирський чи вантажний кузов, причому операція (теоретично) займає лічені хвилини і не потребує особливих зусиль. У пасажирському виконанні Urbanetic здатен перевозити 12 пасажирів, а у вигляді вантажівки вміщує майже 1000 літрів поклажі.

Фото: Концепт Mercedes-Benz Vision Urbanetic / Daimler

Нажаль прес-реліз Mercedes-Benz не дає поз’яснень по двох важливих питаннях: де і як зберігати змінні кузови та як саме відбувається заміна, адже одна людина навряд чи зможе зробити це самотужки без спеціальних механізмів. Та оскільки Urbanetic відноситься до концептів категорії Vision, ламати голову над цими питаннями немає потреби, адже на дорогах такий апарат навряд чи колись з’явиться. А от окремі рішення, випробувані на ньому, цілком можуть втілитись у життя на наступних серійних моделях Mercedes.

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