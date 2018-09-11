Баварці провели допрем'єрну презентацію гарячої парочки кросоверів на Нюрбургрінгу.

Під час гоночного уїк-енду DTM компанія BMW провела першу офіційну презентацію моделей BMW X3 M і BMW X4 M. Технічні подробиці баварці усе ще тримають у таємниці, однак дозволили роздивитись машини.

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Специфікація нових Х-моделей не розкрита, однак відомо, що в обох під капотом встановлена фірмова рядна “шістка” M TwinPower Turbo. Якою буде потужність двигуна – стане відомо лише після офіційної прем’єри, та за чутками, віддача становитиме від 450 до 475 “коней”. Виробник також повідомив, що солодка парочка отримала інтелектуальний повний привід з технологією M xDrive.

Фото: BMW X3 M та BMW X4 M 2019 модельного року / BMW

Як не дивно, дата офіційної прем'єри BMW X3 M та BMW X4 M досі не названа. Швидше за все, камуфляж буде скинутий ще до кінця поточного року.

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