Орієнтований на ринок США флагман дебютував у досить незвичному форматі – на модному показі під час New York Fashion Week.

Kia Telluride – новий восьмимісний кросовер південнокорейської фірми, був офіційно представлений на показі модельєра Брендона Максуелла під час Тижня мод у Нью Йорку.

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Презентаційну модель спорядили на усі випадки життя: для пересування бездоріжжям йому виділили лебідку, шноркель, захист кузова, додаткові фари, запаску та драбину на дах, а на світському заході кросовер не осоромить свого власника, адже має стильні аксесуари – шкіряні застібки та оздоблення. Шкірою обтягнуті зовнішні дзеркала, дверні ручки та торпедо, також шкіряні ремінці тримають запаску.

Фото: Kia Telluride / Kia

У Нью Йорку корейці показали так би мовити допрем’єрну версію Telluride, тоді як справжня презентація нової моделі відбудеться у січні 2019 року на північноамериканському міжнародному автосалоні, після якої буде відкрито можливість замовлення. За попередньою інформацією кросовер оснащуватиметься V6 від седана Quoris, та 2-літровим турбомотором потужністю близько 240 кінських сил.

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