Семимісний кросовер стане флагманом модельного ряду іспанської марки. Те, що компанія показала зараз, виглядає багатообіцяюче.

Семимісний SEAT Tarraco готується до жовтневого дебюту у Парижі, та їде туди манівцями, аби востаннє перевірити свої всюдихідні властивості.

На легкому бездоріжжі великий іспанський кросовер показав себе дуже добре. Перевірити це можна буде вже наступного року, коли замовники почнуть отримувати свої машини, а поки що дивимось, як це роблять тест-пілоти.

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Завважимо, що повнопривідна трансмісія для Tarraco буде опцією, за яку потрубно буде доплачувати. У базовому ж оснащенні будуть асистент руху на схилі та адаптивна підвіска з шістьма різними режимами руху. Доповнити позашляховий арсенал можна буде системою запобігання перекиданню. Головним же козиром Tarraco поза межами асфальту буде кліренс у 20 см.

Фото: SEAT Tarraco / SEAT

Цікаво, що іспанський кросовер збудований на одній платформі з Volkswagen Tiguan та Skoda Kodiaq, однак матиме найбільший дорожній просвіт. При цьому він буде ще й довшим за “побратимів” – на 23 мм більше від Tiguan та 38 – від Kodiaq. І, звісно ж, матиме три ряди сидінь.

Список силових агрегатів SEAT Tarraco включатиме фірмові VAG-двигуни: бензинові 1.5 (150 к.с.) і 2.0 (190 к.с.), та дизельний 2.0 (150 к.с. або 190 к.с.).

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