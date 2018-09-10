Японці обіцяли випустити "четвертий флагман", та ніхто й подумати не міг, що це буде човен.

У модельному ряду Lexus є три флагмана: седан LS, кросовер LX та купе LC. Анонсований “четвертий флагман” спантеличив світову спільноту. Та тепер Lexus представив розкішну яхта LY 650 і усе стало на свої місця.

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Яхта Lexus LY 650 має 65,5 футів довжини (20 метрів), три каюти, три палуби і вміщує шістьох пасажирів. Човен може бути оснащено двигуном Volvo IPS 1200 або потужнішим Volvo IPS 1350.

Фото: Яхта Lexus LY 650 / Lexus

Прес-реліз Lexus повідомляє, що LY 650 було створено на основі концепції Lexus Sport Yacht. З цим човном Лексус приєднається до списку автовиробників, що вже спустили свої розкішні яхти на воду та збираються зробити це, серед яких Porsche, Brabus, Aston-Martin, Jaguar.

LY 650 збудована на кораберльні Marquis-Larson Boat Group у Вісконсіні, США. Там же човни можуть обслуговуватись.

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