Розумна електроніка допоможе людям спілкуватись з баварськими автомобілями, але доведеться навчитись спілкуватись з нею самою.

Система Intelligent Personal Assistant від BMW являє собою розвиток фірмової технології ConnectedDrive. З нею стануть непотрібними числені кнопки та складна навігація меню налаштувань.

Спочатку автомобілі навчаться слухати, потім говорити, а через якийсь час нам доведеться відправляти у минуле робота, аби він врятував людство від навали вбивчих машин. Можливо. А поки що штучний інтелект BMW працює на благо, допомагаючи екіпажу та машині співіснувати у гармонії та комфорті.

Також цікаво: Tesla Roadster 2020 представлений офіційно



Керувати функціями системи Intelligent Personal Assistant можна за допомогою голосових команд. Це не означає, що власникам БМВ доведеться завчити якусь спеціальну машинну мову – асистент розуміє як прості й чіткі вказівки, так і досить довільні формулювання, виокремлюючи з фрази суть. Наприклад, якщо сказати “Агов, БМВ, щось я стомився!”, машина приглушить освітлення у салоні, увімкне приємну розслабляючу музику та увімкне функцію масажу крісла. А ще систему можна персоналізувати, давши їй власне ім’я. Тоді звернення до автомобіля звучатиме як “Агов, Кіндрат!”, або “Привіт, Пташечко!” чи “Вітаю, Іринко” бо ж абревіатура системи нагадує це жіноче ім’я: Intelligent Personal Assistant – ІРА.

BMW почне обладнувати свої автомобілі системою Intelligent Personal Assistant починаючи з березня 2019 року. Електронний помічник розумітиме 23 мови. Особистий помічник буде пропонуватися для моделей BMW, обладнаних новою операційною системою Live Cockpit Professional (6U3) версії 7.0 та вище. Обсяг функцій може бути розширений за допомогою Connected Package Professional.

Також цікаво: Новий BMW X5 навчився виживати без бензину