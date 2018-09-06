Багатіям країни-континенту доводиться платити сувору ціну за розкіш.

Мешканці Австралії з тугими гаманцями платять за гарні речі більше, ніж жиетлі більшості країн світу. Спершу імпортний товар класу люкс отримує чималу націнку за доставку на континент, а потім держава обкладає його важким податком.

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За інформацією видання Drive.com.au, усі імпортні товари у країні, вартість яких перевищує 90 тисяч австралійських доларів, підлягають оподаткуванню за підвищеною ставкою. Це зветься податком на розкіш і у Австралії він сягає 33 відсотків вартості товару.

Так, італійський суперкар Lamborghini Aventador SVJ австралійські дилери оцінюють у 646 тисяч австралійських доларів, тоді як покупці у європі платять за цю машину лише 567 тисяч (350 тисяч євро). Податок же піднімає вартість суперкара до 950 тисяч австралійських доларів. Таким чином покупці подібних автомобілів та іншої техніки, що відноситься до категорії люкс, переплачують практично втричі.

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