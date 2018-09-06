Британська компанія Kaaimans International вирішила продати унікальний екземпляр Jaguar C-X75.

Даний екземпляр є одним з п'яти автомобілів, випущених ноттингемским дилером, і, безумовно, найбільш значущим з них. Спочатку цей Jaguar C-X75 планувався до виходу на честь 75-річчя бренду, однак зусиллями компанії Spectre це купе полюбилося представникам кіноіндустрії – у результаті дана модель міцно закріпилася серед невід'ємних деталей кіно-франшизи.

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Незвичайна конструкція рами, заточена під гонки підвіска – необхідні атрибути для виконання трюків у фільмі. Доповнює картину 5,0-літровий двигун V8, оснащений механічним нагнітачем і турбонаддувом. Заявлений пробіг авто становить трохи більше 500 миль, а серед елементів кузова присутні карбонові вставки, як данина пам'яті купе Jaguar XJ220. Приладова панель максимально спрощена – вона не відрізняється особливою функціональністю на користь додання автомобілю "кіношної" ефектності.

Планувалося, що світло побачать 250 екземплярів моделі, але концепт визнали нерентабельним, тому обмежилися лише п'ятьма одиницями Jaguar C-X75.