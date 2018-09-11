До 2020 року на ринок США вийде новий кросовер Genesis, котрий перевтілиться з концепту GV80.

Перший кросовер люксової марки з Південної Кореї буде середньорозмірним гібридом чи навіть електрокаром і з’явиться на ринку до 2020 року.

Раніше цього тижня стало відомо, що Genesis збирається пустити у серію елегантне спортивне купе на основі концепта Essentia, однак це буде невелика кількість машин для обмеженого кола покупців. Майбутній кросовер же призначений для масового ринку. За попередньою інформацією, прообразом для першого кросовера марки стане концепт Genesis GV80, показаний весною минулого року.

Також цікаво: В'єтнамці з VinFast показали свої перші моделі

Фото: Концепт Genesis GV80 / Genesis, Carscoops

Ймовірно, для кросовера використають ту ж платформу, на якій базується нове покоління седана G80. Також вірогідно, що у якості силових установок для SUV пропонуватимуться не лише V6 та V8, а й гібридна силова установка.

Компанія ніколи не відмовлялась від ідеї будівництва електрокара, а зважаючи на те, що материнська компанія Hyundai має значні успіхи у цій царині, а електрифікація кросоверів є поширеною тенденцією – не виключена поява чисто електричної версії кросовера Genesis. Це припущення підкріплюють слова виконавчого директора Genesis Motor America Ірвіна Рафаеля, котрий заявив, що запуск кросовера “може бути прекрасним часом для впровадження інших силових агрегатів”. За інформацією видання Сarscoops, новий кросовер складе конкуренцію топовим моделям Audi, BMW, Mercedes та Range Rover.

Також цікаво: Kia Telluride – корейський кросовер з присмаком Техасу