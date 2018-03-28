Український імпортер автомобілів британської марки оголосив вартість на один з найочікуваніших електрокарів.

Як повідомив український імпортер автомобілів Jaguar, електричний кросовер для наших покупців коштуватиме мінімум 2 192 000 гривень.

На нашому ринку модель буде представлена у чотирьох комплектаціях: S, SE, HSE та FirstEdition. Усі мають однакові силові агрегати, а відрізняються за рівнем оснащення системами комфорту та безпеки. Максимальна комплектація оцінюється у 2 861 000 гривень. Електричний кросовер Jaguar I-Pace з'явиться в Україні вже у квітні.

Нагадаємо, “Ай-Пейс” оснащено двома електромоторами загальною потужністю у 400 к.с. Двигуни приводять у рух обидві осі автмообіля. При цьому Jaguar має динамічні характеристики, як у бензинового спорткара – до сотні кросовер розганяється за 4,5 секунди. Заявлений запас ходу на одному заряді ходового акумулятора становить 480 кілометрів. Для повної зарядки батареї від звичайної мережі потрібно 10 годин, а використовуючи фірмовий зарядний пристрій цей час можна скоротити до 40 хвилин.

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