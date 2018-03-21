В нашій країні не так багато електрокарів, що продаються офіційно. Однак незабаром їх список поповнить новий кросовер від преміального бренду. Комплектації вже сформовані, чекаємо на ціни.

Електричний кросовер Jaguar I-Pace з'явиться в Україні вже у квітні. Це перший електричний кроссовер, що представлений на нашому ринку офіційно.

Офіційний імпортер марки Jaguar оголосив список комплектацій для нового I-Pace. Електричний кросовер запропонують клієнтам у чоитирьох модифікаціях: S, SE, HSE та First Edition. Усі вони відрізнятимуться лише списком оснащення та рівнем комфорту. Незалежно від версії, “Ай-Пейс” оснащено двома електромоторами загальною потужністю у 400 к.с. Двигуни приводять у рух обидві осі автмообіля.

Новинка Jaguar має динамічні характеристики, як у бензинового спорткара – до сотні кросовер розганяється за 4,5 секунди. Заявлений запас ходу на одному заряді ходового акумулятора – 480 кілометрів. Для повної зарядки батареї від звичайної мережі потрібно 10 годин, а використовуючи фірмовий зарядний пристрій цей час можна скоротити до 40 хвилин.

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