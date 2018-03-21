Компанія Skoda має до кінця наступного року запустити в серійне виробництво електричну версію компактного міського автомобілю Citigo.

Новинка буде мати дуже багато спільного з електричнім VW e-Up. Очікується, що електрична версія компактного авто буде мати запас ходу біля 300 кілометрів. Дуже ймовірно, що називатись новинка буде«Citigo E».

Читайте також: В Україні вироблятимуть власні електромобілі

Зазначимо, що останньою офіційно представленою новинкою від Skoda став концепт Vision X. Він оснащений гібридною силовою установкою , що складається з 1,5-літрового двигуна, який працює не стисненому природному газі, та електродвигуна з тяговими батареями.