Довгоочікуваний електричний кросовер Ауді нарешті скинув покрови та постав у всій красі.

Статична презентація електричного кросовера Audi E-Tron відбулась у Сан-Франциско 17 вересня, одночасно велась трансляція цієї події онлайн. Інгольштадт розкрив усі карти про новинку.

Дизайн та габарити Audi E-Tron

Фактично, дизайн автомобіля був продемонстрований ще у 2015 році, як концепт Audi E-Tron Quattro. Потім кросовер одягли у камуфляж та більше двох років тестували і “шліфували”. На початку минулого року компанія почала приймати попередні замовлення на електрокросовер. А з наближенням дати презентації – порціями видавати інформацію про інтер’єр, технології та дизайн.

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Фото: Серійний Audi E-Tron 2019 модельного року / Audi E-Tron

Тепер же маємо змогу поглянути на відмінності між концептом та серійною моделлю. Їх небагато. Злегка змінилась форма переднього бампера, з капота зникли отвори повітроводів, на дверях з’явились камери заднього виду; трохи помітніше трансформувалась корма кросовера – діодна стрічка між ліхтарями тут суцільна, а шильдик Audi змістився вище, злегка відретушований задній бампер. А ще у процесі перетворення на серійну модель кросовер позбувся позначення Quattro у назві, хоч і залишився повнопривідним.

Фото: Концепт Audi E-Tron Quattro / illinois-liver.org

Довжина Audi E-Tron становить 4902 мм, ширина – 1938 мм, висота – 1663 мм, а відстань між осями – 2923 мм. Це означає, що електричний кросовер майже на 24 см довший та на 4+ ширший за Q5 і на стільки ж нижчий. Близькі габарити новинки і до A6 Allroad. Багажний відсік E-Tron вміщує 807 літрів поклажі, а зі складеними сидіннями другого ряду – 1614 літрів.

Коефіцієнт аеродинамічного опору Audi E-Tron становить 0,28 проти 0,24 у кросовера Tesla Model X. Аби компенсувати збільшений опір повітрю, інженери з Інгольштадту виділили кросоверу цілий набір “аероефективних” рішень: пласке днище, активні заслінки для радіаторів та адаптивну пневмопідвіску. Опір повітрю також зменшують камери, що заміняють “Е-(лек)Трону” дзеркала.



Силова установка та потужність E-Tron

За паспортом пара асинхронних трифазних електродвигунів E-Tron становить 300 кВт (408 к.с.), максимальний крутний момент – 660 Нм. Однак таку потужність мотори здатні видавати лише протягом воськми секунд у режимі overboost. Більшість же часу віддача трохи скромніша 265 кВт (360 к.с.) і 561 номів. Максимальна швидкість кросовера обмежена 200 км/год.

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Фото: Силова установка на глобальній платформі для електрокарів Volkswagen МАВ (Modulare E-Antriebs-Baukasten) / Volkswagen, Audi, Drive

Заявлений час розгону до 100 км/год – менше шести секунд. Творці електрокара стверджують, що їм довелось поступитись динамікою на користь запасу ходу. Ходовий акумулятор, що складається з 36 секцій, має ємність у 95 кВт/год і забезпечує автономний пробіг до 400 км. Скоріш за все пізніше Audi виведе на ринок більш продуктивну версію моделі, котра зможе показати значно вищу максимальну швидкість і прискорення краще, ніж у головних конкурентів – Jaguar I-Pace (4,8 с), Tesla Model X (3,5 с) чи хоча б Mercedes-Benz EQC (5,1 с).

Технології та оснащення першого електричного кросовера Audi

E-Tron отримав систему рекуперації енергії останнього покоління, котра збільшує автономний пробіг машини на третину. Кросовер також має незвичайні електрогідравлічні гальма, а педаль не пов'язана з гідравлікою. Проте німці постаралися зберегти звичне, автомобільне управління уповільненням.

Фото: 2018 Audi E-Tron / Audi

Електричний кросовер хоч і збудований на спеціальній платформі, деякі компоненти запозичив у звичайних моделей марки. Так, від Q7 новинка отримала пневмопідвіску. На швидкості вище 120 км/год кузов електромобіля припадає до асфальту на 26 мм, завдяки чому покращується обтічність.Камери заднього виду замість дзеркал для E-Tron будуть пропонуватись лише на ринках тих країн, де їх використання дозволено (чи не заборонено) законодавством. У Японії, наприклад, віртуальні дзеркала мають офіційний статус і цим вже навіть встигла скористатись компанія Lexus, котра на кілька днів випередила Ауді, оголосивши про вихід нового седана ES з камерами-дзеркалами.

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Фірмовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт поповнює акумулятор E-Tron за 8,5 годин, а більш продуктивний 22-кіловатний – за 4,5 години, однак за нього доведеться заплатити окремо. 150-кіловатний суперчарджер типу Ionity може зарядити батарею на 80% за 30 хвилин.

Електрокар отримав чималий список систем допомоги водієві у стандартному виконанні, котрий можна розширити за допомогою таких опцій як 360-градусні камери, адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного паркування.

Інтер’єр Audi E-Tron

Багато елементів інтер'єру нового електричного кросовера E-Tron нагадують інші моделі марки, особливо помітна подібність до салону нової А6. Цифрові прилади, “двоповерхове” розташування сенсорних дисплеїв на центральній консолі – таке ми вже бачили у автомобілях Audi раніше. Верхній має діагональ 10,1 дюйми і відповідає за управління мультимедійними функціями та навігацію, а нижній з діагоналлю 8,6 дюймів – за клімат.

Фото: Салон Audi E-Tron / Audi

Творці електрокара наполягають, що вони зробили усе можливе, аби власники Ауді змінили свої бензинові та дизельні машини на електричну без жодного дискомфорту, так, наче нічого й не змінилось. Однак технологічність нової моделі усе ж підкреслюють кілька акцентів всередині E-Tron. У правій частині консолі розміщено світловий індикатор заряду, а на центральному тонелі, де традиційно знаходилось руків’я коробки передач, розміщено великий селектор з маленькою рухомою клавішою.



Фото: Багажник Audi E-Tron / Audi



Ціни та старт продажів Audi E-Tron

Додаткову інформацію про модель можна знайти на офіційному сайті E-Tron. Доставка автомобілів першим замовникам у Європі розпочнеться наприкінці цього року, клієнтам з США доведеться зачекати до другого кварталу 2019 року. Компенсацією за очікування для американців має стати особлива серія з 999 автомобілів, позначена як First Edition. У Німеччині вартість Audi E-Tron стартує з відмітки у 79 900 євро. Коли електричний кросовер прибуде в Україну та з якою ціною – поки не відомо.

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