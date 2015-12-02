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За кілька місяців до початку продажів Audi оголосила вартість свого нового електричного кросовера e-tron quattro. У Німеччині прайс відкривається цифрою у 80 000 євро.

Руперт Штадлер, Голова Правління Audi, виступив з промовою на щорічній прес-конференції компанії, повідомивши: “Ціна e-tron була зафіксована на сьогодні: модель буде доступна в Німеччині, починаючи з 80 000 євро”. Керівник компанії також додав, що інша модель – Audi e-tron Sportback, вийде у продаж у 2019 році. До речі, прямими конкурентами моделі на ринку будуть Jaguar I-Pace та Tesla Model X.

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e-tron quattro за розмірами займає проміжну позицію між Audi Q5 та Audi Q7, котрі коштують від $41000 та $ 49000 відповідно. Тож за технології доведеться серйозно переплатити. Хоча в компанії упевнені у успіху моделі. Вже зараз у Норвегії – одній з країн-лідерів за електрифікації, отримано більше 3000 попередніх замовлень на e-tron, за данними видання Еlectrek.

Німецький автовиробник обіцяє запас ходу у e-tron quattro у 500 км за системою вимірювання NEDC. Тобто за стандартами EPA ця цифра має бути ближчою до 450 км.

Електричний кросовер Audi буде випускатись на заводі у Брюсселі. Перші поставки автомобілів заплановані на кінець поточного року.

Фото: Audi e-tron quattro / Audi та illinois-liver

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