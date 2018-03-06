Концепт електричного кросовера IMx компанія збирається втілити у реальному автомобілі. Чи виглядатиме він настільки ж фантастично?

“IMx – не просто концепт. Через кілька років він піде у виробництво. Я впевнений, що серійна версія стане по-справжньому проривною моделлю”, – заявив Мамору Аокі, голова Nissan Design Europe, у бесіді з виданням Autocar.

Що ж, платформа в нього від цілком реального автомобіля – нового Nissan Leaf, компанія має найбільший досвід у випуску електромобілів, та відома своїми сміливими рішеннями. Тож цілком можливо, що й дизайн автомобіля буде близьким до концепту. Сподіваємось.

Шоу-кар IMx був вперше представлений у Токіо восени минулого року, а на Женевський автомалон компанія привезла вже вдосконалену версію концепта з приставкою Kuro, тобто “чорний”. IMx Kuro має іншу решітку радіатора, новий дизайн колісних дисків, сірий окрас та деякі менш помітні відмінності. “Після показу в Токіо наша команда продовжила вивчати потенціал концепту IMx. Ми запитали себе, чи можна його поліпшити, внісши відносно прості зміни. В результаті IMx Kuro має абсолютно іншу особистість”, – відзначив шеф-дизайнер Альфонсо Альбайса.

Коли можна чекати появи передсерійного концепту та самого випуску моделі – представники компанії не повідомили.

Фото: Концепт Nissan IMx та IMx Kuro / Nissan та Autoblog

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