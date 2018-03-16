Поки що це лише дизайнерський рендер на основі одного "чистого" фото та камуфляжних знімків.

Дизайнер видання Motor1 зібрав крупиці образів нового Ford Focus та склав їх до купи. Тільки от з переднім бампером, здається, перемудрував.

Офіційні зображення від Ford з’являться не раніше наступного місяця, але те що ми бачимо зараз, скоріше за все, є дуже схожим на реальний хетчбек. "Блакитний Овал" вирішив ще трохи “помаринувати” своїх прихильників та відклав презентацію нового Focus – очікувалось, що модель покажуть у Женеві, та Форд запланував окремий захід для випуску хетчбека разом з седаном.

Ford Focus у комплектаціях ST Line та Vignale будуть представлені цього року разом з універсалом. Також трохи згодом очікується версія Active з характером кроссовера. Ну а гарячий Focus RS, як прийнято у Ford, поповнить модельний ряд ближче до закінчення життєвого циклу цього покоління Focus, тож не очікуйте побачити його протягом наступних 4-5 років.

Старт продажів нового Ford Focu у Європі намічений на середину цього року, та коли модель прибуде в Україну – поки що не відомо.

Фото: Ford Focus, що випадково потрапив у об’єктив камери під час зйомки реклами у Португалії / autofans.be

Також цікаво: Якою буде нова Toyota Corolla 2020