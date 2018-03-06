Вважається, що вік одного покоління це 30 років. І хоча автовиробники обіцяють нам безпілотники вже до 2030 року, реальні автономні машини стануть нормою ближче до середини століття. І виглядатимуть вони, можливо, як цей концепт Nissan.

Nissan IMx Kuro – електричний кросовер, що демонструє концепцію інтелектуальної мобільності японського автовиробника. Новинка є розвитком, так би мовити, наступним поколінням концепту IMx.

Новий концепт має інший вигляд та оновлені електронні “мізки”. Технологію автономного управління компанія раніше показувала на виставці електроніки CES. Система автономного керування автомобілем отримала назву ProPilot. Вона здатна читати думки водія – вловлювати та розпізнавати мозкові хвилі людини. Під ручним керуванням система може прогнозувати дії водія та швидше реагувати на них.

Фото: Drew Phillips / Autoblog

Nissan планує запропонувати електрифіковані версії своїх нових кросоверів у Європі. Компанія також підкреслила партнерські відносини з постачальниками відновлюваної енергії та оголосила, що вона співпрацює з E.ON з рішеннями щодо транспортування енергії та енергозбереження. Nissan також планує продовжувати свої ініціативи з виробництва сонячної та вітрової енергії.

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