Інакше як милим цей автомобільчик не назвеш. Японці обіцяють, що вже на початку наступного року почнуть приймати замовлення на серійну модель.

На стенді Honda у Женеві було два схожих за дизайном електричних концепти, один з них – компактний міський хетчбек Urban EV, компанія обіцяє перетворити на живу модель вже наступного року.

Образ автомобіля неначе постав зі сторінок манга – японських коміксів. Цікаво, що першими хетчбек отримають європейські покупці. Філіпп Росс з Honda Motor Europe повідомив на прес-конференції: "Серійна версія цього концепту буде представлена ​​в Європі в кінці 2018 року. Якщо матимемо позитивні відгуки, вже на початку наступного року почнемо приймати замовлення на Urban EV".

Компактний хетчбек має чимало інноваційних рішень як у плані дизайну, так і в оснащенні. Електрокар має екрани всюди – на місці радіаторної решітки, у дверях, на водійській панелі. Суцільний диван спереду і пласку “софу” позаду. Двері “самогубці”, що відкриваються проти ходу. Цікаво, що з цього можна буде побачити у серійному варіанті моделі?

Другий електрокар з сімейства міських електрокарів Honda – Sports EV Concept. Електричне купе поки що не планують запускати у серійне виробництво, тож цим концептом можемо лише милуватись.

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