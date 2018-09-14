У новинок одне обличчя, але різна суть.

Корейський автовиробник майже одночасно представив дві свіжі моделі: нове покоління Ceed GT та перший у своєму роді п’ятидверний ProCeed.

Модель Ceed, що вперше з’явилась у 2006 році, була створена європейським підрозділом південнокорейської марки. Над новим поколінням моделі також працювали у Старому світі. І цього разу гарячу версію моделі ProCeed вирішили зробити не тридверним хетчбеком, а модним сьогодні шутінг-брейком з п’ятьма дверима. Цей тип кузову відрізняється похилим дахом, що плавно перетікає у двері багажника. Оформлення задньої частини автомобіля відрізняється від корми хетчбека та універсала, презентованих раніше.

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Фото: Концепт Kia Ceed Shooting Brake / Kia

Новинка виявилась досить близькою за дизайном до концепта Kia Ceed Shooting Brake 2017 року. ProCeed побудований на платформі K2 з власними налаштуваннями підвіски і жорсткішими пружинами. Шутінг-брейк виявився на п'ять міліметрів довшим і на 43 міліметри нижчим за універсал Sportswagon. А от колісна база в нього така ж – 2650 мм. Кліренс ProCeed просів на 5 мм до 135, а місткість багажнику на 30 літрів менший, ніж в універсала – 594 літри.

Вибір двигунів для нового Kia ProCeed включає пару бензинових турбо: 1.0 (120 к.с.) та 1.4 T-GDi (140 к.с.), а також турбо-дизель 1.6 (136 к.с.). В оснащення новинки входить інформаційно-розважальна система з семи- або восьмидюймовим сенсорним дисплеєм, аудіосистема преміум класу JBL, фунція безключового доступу, автоматичного відкриття дверей багажника, система вибору режиму руху, обігрів лобового скла, бездротова зарядка для смартфонів, підігрів переднього і заднього ряду сидінь. Системи допомоги водію включають функцію утримання в смузі руху, котра працює на швидкостях до 180 км/год, адаптивний круїз-контроль, парковочний асистент, систему запобігання лобових зіткнень з функцією розпізнавання пішоходів і систему електронного контролю стійкості з можливістю векторизації тяги.

Фото: Kia ProCeed 2019 модельного року / Kia

Публічна презентація моделі Kia ProCeed відбудеться на автосалоні у Парижі цього жовтня. Продажі нового Kia ProCeed в Європі почнуться в першому кварталі 2019 року.

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Другий дебютант від Kia – новий Ceed GT. Ця модель також розроблена, спректована та побудована у Європі. І, звичайно, орієнтована на попукців Старого світу.

Автомобіль оримав потужний 1,6-літровий двигун T-GDi, котрий продукує 204 к.с. Вперше модель пропонуватиметься з 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням у якості опції, а 6-ступенева “механіка” буде базовим оснащенням. Машини з 7-АКП комплектуються підрульовими пелюстками і системою вибору режимів руху з двома готовими наборами налаштувань.

Фото: Нове покоління Kia Ceed GT / Kia

Ceed GT отримала вихлопну систему з керованими заслінками, котрі підсилюють звук двигуна під час активного прискорення. Підвіска й електроніка GT також мають особливі налаштування, котрих немає ані у хетчбека, а ні в ProCeed.

Нове покоління Kia Ceed GT буде представлено публіці разом з ProCeed на автосалоні у Парижі. Одночасно розпочнуться і продажі обох моделей у Європі.

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