Новинка отримала більш кардинальні зміни, аніж може видатись на перший погляд.

Нова модель Mercedes-Benz GLE 2019 року щойно справила світовий дебют онлайн, а тепер прямує на автосалон у Парижі. Давайте подивимось, що змінилось у популярному кросовері.

Оновлений Mercedes GLE зберіг впізнаваний “плавник” задньої віконної стійки, котрий дістався йому від ML – так до 2015 року називалась ця модель. В цілому ж обриси кросовера у профіль залишились дуже близькими до попередника, навіть незважаючи на додаткові 80 мм довжини колісної бази, завдяки яким на 69 мм збільшено простір для пасажирів заднього ряду сидінь.

Також помітна зміна форми колісних арок – раніше вони були округлими, тепер маюсь згладжені кути. Спойлер на дверках багажника має заокруглену форму, а не гостру, як раніше. Вперше Geländewagen Lang E-Klasse (подовжений позашляховик E-класу) пропонуватиметься з додатковим третім рядом крісел.

Фото: Новий та попередній Mercedes-Benz GLE у профіль / Daimler

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Передня частина автомобіля змінилась помітніше. Нова головна оптика з “бровами” світлодіодних ліній, суцільний проріз решітки бампера з декоративними лініями по краях, що немов висять у повітрі, чіткіше окреслені грані радіаторної решітки та виступаючий уперед захист двигуна роблять архітектуру “обличчя” GLE дуже виразною.

Фото: Mercedes-Benz GLE 2017 та 2019 модельного року / Daimler

Корма автомобіля трансформувалась відчутно: ліхтарі стали тоншими, змінилась форма бампера та вихлопних труб. Задня оптика стала тоншою, а площа металевої поверхні збільшилась, тому задня частина автомобіля видається легшою, ніж раніше.

Фото: Упізнати новий Mercedes-Benz GLE ззаду можна за формою ліхтарів / Daimler

Усередині GLE центром змін стала панель приладів. Традиційну комбінацію приладів та екрану мультимедійної системи творці нового кросовера замінили на здвоєний 12,3-дюймовий екран, котрий суміщує у собі усі потрібні функції.

Фото: Салон Mercedes-AMG GLE63 2017 року та Mercedes-Benz GLE 2019 року / Daimler

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В основі нового Mercedes-Benz GLE лежить фірмова модульна платформа MHA. Новий GLE оснащується найдосконалішою модифікацією інтелектуальної підвіски Magic Body Control.

На ринку модель з’явиться спочатку з кількома бензиновими та дизельними двигунами на вибір: 3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 367 і 435 к.с., 2-літровим турбодизелем на 190 к.с. та 3-літровим агрегатом у 286 або 345 “сил”. Пізніше бензиновий мотор пропонуватиметься з підтримкою 22-сильної гібридної установки EQ Boost для версії GLE 450 4MATIC потужність якої становитиме 367 к.с. Усі двигуни будуть поєднані з 9-ступінчастою автоматичною трансмісією 9G-TRONIC, що передаватиме оберти на усі чотири колеса.

Фото: Mercedes-Benz GLE 2019 року / Daimler

На домашній ринок новинка вийде на початку 2019 року. Базова модель Mercedes-Benz GLE 300d у Європі коштуватиме близько 68-70 тисяч євро. До кінця року у продаж надійдуть GLE 450 та GLE63 від AMG. Також наступного року оновлення чекає і на GLE Coupe.

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