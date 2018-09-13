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Преміум-бренд Citroen представив новий компактний кросовер DS3 Crossback. Онлайн трансляція з презентації розпочнеться сьогодні, 13 вересня, о 17:30 за київським часом на сторінці DS у Facebook.

Новий кросовер поповнить лінійку моделей, приєднавшись до DS4 Crossback та DS7 Crossback. Разом вони боротимуться за серця і гаманці заможних покупців. Молодша модель складе конкуренцію таким моделям, як Audi Q2 та Mini Countryman.

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Чи варто казати, що дизайнери DS3 Crossback зробили усе можливе, аби кросовер вийшов особливим, вражаючим та своєрідним. А ні кузов, а ні інтер’єр цього автомобіля не зплутаєш з жодним іншим – у епоху уніфікації автомобілів це безсумнівна перевага. Причому для оздоблення салону використовуються матеріали найвищої якості.

Фото: Новий DS3 Crossback / DS Automobiles

Оригінальний дизайн автомобіля підкріплюється високою технологічністю та сучасними силовими агрегатами. Технічні подробиці компанія розкриє у ході онлайн презентації, однак вже зараз відомо, що DS3 Crossback отримає повністю електричну версію E-Tense. Такий автомобіль будуть оснащувати електромотором потужністю 113 к.с. і літій-іонним акумулятором ємністю 50 кВтг, що забезпечить електричному кросоверу запас ходу до 450 км на одному заряді.

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