Французький побратим Nissan Qashqai оновився навіть більше, ніж сам Кашкай.

Рестайлінг приніс Renault Kadjar легку зміну зовнішності, оптимізацію салону та моторна гама моделі була повністю переглянута.

Kadjar з’явився у 2015 році, як альтернатива найпопулярнішому кросоверу Європи – Nissan Qashqai. Модель базується на тій же платформі CMF-CD, що й японський кросовер. Виробництво Каджар ведеться в Іспанії. Як не дивно, за три роки дотягтись до Кашкай французу не вдалось – у 2017 році показники продажів були найкращими, Рено продала 111 705 Kadjar, тоді як дилери Ніссан розпродали 247 199 кросоверів Qashqai. Навряд чи рестайлінг суттєво збільшить попит на модель, однак кілька пунктів йому точно додасть.

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Зовні Renault Kadjar залишився впізнаваним, дизайнери лише злегка відретушували бампери та радіаторну решітку, моделі додали кілька нових кольорів у палітру та диски з новим дизайном.

Фото: Оновлений Renault Kadjar 2019 модельного року / Renault

А от у салоні з’явились нові крісла з іншим профілем, причому для дорожчих версій кросовера пропонуватиметься оздоблення алькантарою. Оновлений Kadjar також отримав інший блок управління кліматичною установкою. Мультимедійна система отримала більш чутливий сенсорний екран з діагоналлю 7 дюймів, а збоку з'явилися сенсорні кнопки швидкого доступу до деяких функцій машини. Задні пасажири кросовера тепер можуть підключатись до мережі через додаткові USB-порти. Конструктори також повністю переробили дверні панелі автомобіля.

Та головна новина для Kadjar – бензиновий турбомомтор 1.3 TCe з сімейства Energy, створений Renault спільно з Daimler. Цей двигун агрегатується шестиступінчатою механічною або ж 7-ступінчатою автоматичною трансмісією EDC з двома зчепленнями. Потужність двигуна, залежно від виконання становить 140 або 160 к.с. Цей мотор замінить у гамі одразу два двигуни: 1.2 TCe (130 к.с.) та 1.6 TCe (165 к.с.).

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Окрім означеного двигуна, паркетник також пропонуватиметься з парою дизелів: модернізованим 1.5 Blue dCi (тепер 115 к.с. замість 110) та 1.8 Blue dCi (149 к.с.). 1,6-літровий дизель зник з гами моделі. Повнопривідна трансмісія доступна для Renault Kadjar лише у комплектації з найпотужнішим дизелем, а передньоприводним машинам істалась система Extended Grip, котра допомагає на слизьких покриттях і піску.

Офіційна прем’єра оновленого кросовера відбудеться на Паризькому автосалоні у жовтні. Тоді ж, можливо, будуть оголошені і ціни. Наразі українські дилери пропонують дорестайлінгову модель Kadjar за 686-927 тисч гривень.

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