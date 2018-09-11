Вже за місяць доступний седан вийде на ринок Індії, а згодом потрапить і до дилерів інших країн.

Бюджетник Ford Aspire створений на базі моделі Figo – компактного хетчбека для індійського ринку. У перерахунку на гривню, вартість моделі складає усього 221 400 грн.

Автомобіль відрізняється коротким заднім звісом та невеличким багажником, однак все ж пропонує більше простору, ніж хетчбек, який лежить в його основі.

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На вибір покупцям запропоновано 1,2-літровий бензиновий двигуном потужністю 96 к.с. або 100-сильний турбодизель об’ємом 1,5 л. Обидва мотори поєднуються з 5-ступінчатою механікою або 6-швидкісною автоматичною коробкою передач.

Фото: Ford Aspire / Ford

У базовій комплектації модель може похвалитися лише однією подушкою безпеки і кондиціонером, однак максимальний рівень оснащення включає додаткову подушку безпеки, інформаційно-розважальний комплекс SYNC3 з тачскріном діагоналлю 6,5 дюйма, системи ABS та EBD, задній парктронік та систему запуску двигуна кнопкою.

За інформацією Indianautosblog вартість оновленого седана на індійському ринку становитиме 572 280 рупій, що конвертується у $7880 або 221 400 грн.

Наразі невідомо, чи буде включена Україна у список ринків, де буде доступна ця модель, однак Ford заявляв, що Aspire націлений на ринки країн, що розвиваються.

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