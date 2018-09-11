Просте і геніальне рішення мобільності для громадян з особливими потребами придумали білоруські інженери.

Компанія “Струнні технології”, відома також як SkyWay Technologies, показала прототип електрокара для людей з обмеженими можливостями. Аби ним керувати, не потрібно пересаджуватись з інвалідного візка.

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Пересідати з візка у крісло водія – справа непроста, тож білоруські інженери запропонували чудове рішення для цієї проблеми – зробити машину без водійського крісла. Роль сидіння для водія виконує його власний візок, що закочується у автомобіль через задні двері-пандус.

Фото: Прототип електрокара для людей з особливими потребами / ЗАО "Струнные технологии"

Цей своєрідний транспортер має електричну тягу і здатний розвивати швидкість до 100 км/год, а запасу енергії у батареї вистачить на 120 км шляху. Заряджається автомобіль від звичайної розетки, а для повної зарядки йому необхідно 10 годин.



Наразі електрокар існує у вигляді прототипу під назвою “Юнімобіль”, однак серійний варіант може отримати іншу назву.

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