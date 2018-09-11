У патентних базах США та інших країн з'явився патент, що належить компанії Apple, в якому описаний принцип дії "розумних фар"

Суть розробки в тому, що електронна система самостійно "висвічує" небезпечні об'єкти на дорозі і на траєкторії руху розумної машини.

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Для знаходження та визначення характеру об'єктів, які потребують особливої уваги, використовуються електронні та оптичні датчики, а також радари. Фара змінює напрямок пучків світла та їх фокус, висвітлюючи найбільш важливі та небезпечні об'єкти, ділянки на лінії руху і по боках в полі огляду.

Електронна система може проектувати зображення об'єктів на лобове скло, екран монітора або окуляри доповненої реальності. Освітлений "розумними фарами" предмет набагато краще розпізнається "електронним мозком".

Раніше в Apple повідомляли, що вони відмовилися від розробки власного автомобіля. Однак поява таких розробок та їх патентний захист можуть говорити про те, що певні плани на майбутнє, все ж, існують.