Агресивний вигляд гран-турізмо купе підкреслює чорне оздоблення кузову.

Десь у Іспанії автомобільний папараці упіймав у об’єктив своєї камери нове покоління Bentley Continental GT Speed. Британський спорткар виглядає багатообіцяюче.

Чорний декор кузову, що включає решітки у бампері, окантовку передніх та задніх фар, молдінги на вікнах та нижній частині кузову. На задній осі автомобіля також встановлена пара чималих колісних дисків BBS RGR чорного кольору, що пасують до решти деталей.

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Як і раніше серія Speed, означає більш потужну версію Continental GT. Якою буде продуктивність новинки – поки достеменно невідомо, однак стандартний Continental GT з двигуном W12 генерує 626 кінських сил і 900 номів, тож можна розраховувати не менш ніж на 650 коней для Speed. Відомо також, що новий Контіненталь Спід отримає 48-вольтову технологіїю м'якого гібрида Bentley Dynamic Ride. У новому поколінні Bentley Continental GT Speed ​позбудеться автоматичної трансмісії ZF 8HP, заміну котрій складе “автомат” з подвійним зчепленням.

Фото: Bentley Continental GT Speed 2019 модельного року / Аutoevolution

На ринок новий Bentley Continental GT Speed вийде у середині наступного року. Цінник спорткара починатиметься з цифри близької до 250 тисяч доларів.

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