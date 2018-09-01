Розкішне спортивне купе додало у вазі лише 150 кг!

Зазвичай бронею захищають розкішні позашляховики та лімузини. Однак час від часу трапляються винятки, як ось цей Aston Martin DB11.

Для кросоверів та потужних седанів зайві кілограми куле-захисту практично непомітні, а от для спортивного автомобіля кожен грам на рахунку. Тому додаткові 150 кг при бронюванні 4 рівня захисту видаються справжнім витвором мистецтва у цій справі. Автором проекту виступила компанія Trasco, аби презентувати свою нову концепцію легкого броне-захисту A-Kip.

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Назва концепції A-Kip означає Anti-Kidnapping, тобто “анти-викрадення” чи “анти-угон” і покликана захистити водія та пасажирів Aston Martin DB11 від нападників, що погрожуючи пістолетом намагаються відібрати автомобіль чи вимагають віддати їм цінності.

Фото: Броньований Aston Martin DB11 від Trasco / Trasco

Аби забезпечити низьку вагу, спеціалісти Trasco використали комбінацію балістичної сталі та композитних матеріалів для захисту дверей, а також сертифіковане балістичне скло 4-го рівня захисту для вікон.

Компанія стверджує, що додаткова маса зовсім не вплинула на динамічні показники британського спорткара, оснащеного V12 потужністю 600 к.с. Однак на трасі, скоріш за все, зміни усе ж будуть помітні.

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