Слідом за самохідним таксі EZ-GO французька компанія представить концепт вантажного безпілотника EZ-PRO.

Цього разу в автономній системі Renault EZ-PRO знайшлося місце й для людини. Концепт демонструє бачення легкого комерційного транспорту майбутнього.

Renault має більше 100 років досвіду у створенні легкого комерційного транспорту. Саме він став основою проекту EZ-PRO, що є продовженням серії прототипів, обіцяних французьким виробником під час дебюту першого концепту – EZ-GO.

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Новий концепт EZ-PRO відсвяткував прем'єру на виставці комерційного транспорту в Ганновері. Однією з особливостей цього прототипа є присутність людини у кабіні, хоча і не у якості водія в традиційному розумінні слова.

Фото: Концепт Renault EZ-PRO / Renault

“Ми вважаємо, що управління не буде автоматизовано повністю, так як в найближчому майбутньому люди залишаться в центрі транспортної діяльності”, – пояснюється у прес-релізі Renault. Зі складу чи логістичного центру завантажені EZ-PRO виїжджають автопоїздом, а на маршруті відокремлюються та розвозять товари до кінцевих пунктів призначення самостійно. За задумкою, в головній машині (autonomous leader pod) знаходиться “консьєрж” з ноутбуком, котрий виконує роль оператор логістики та контролює роботу “подів”.

У жовтні до концептів EZ-PRO та EZ-GO приєднається ще один “І-зі” – назва його поки що не відома, однак сам концепт вже був помічений на вулицях Варшави. Судячи з вигляду, це буде люксовий пасажирський безпілотник.

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